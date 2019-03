Tim Douwsma terug naar Friesland

De woordvoerder van de zanger, die vorige maand aan Privé onthulde een relatie te hebben met zijn jeugdliefde, laat weten dat hij vooral graag dicht bij zijn vrienden en ouders wilde wonen. Ook zou hij beter tot rust komen in Friesland.

Tim en Elske kennen elkaar al jaren, maar kwamen destijds niet samen omdat zij al een relatie had. Toen haar relatie jaren later uitging en ook de relatie van Tim met model Jessie Jazz Vuijk op de klippen liep, stelden wederzijdse vrienden voor dat de twee zouden gaat daten. Al komt Tim nu haar kant op, van samenwonen is voorlopig nog geen sprake. „Ze doen het rustig aan.”