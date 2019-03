Ex-vrouw Frits Wester doet mee in de politiek

Ze staat op de vierde plaats voor de lokale waterschapspartij Puur, speciaal opgericht om te strijden voor invoering van kwijtschelding van de zuiveringsheffingen voor armen. Waterschap Delfland is namelijk een van de twee waterschappen die die kwijtschelding in 2017 afschafte. Op Facebook deelt ze haar standpunt en geeft ook meteen maar even een stemadvies.

Marjolein Breed was meer dan twintig jaar getrouwd met Frits Wester, tot zij in 2014 besloot een einde aan hun huwelijk te maken nadat hij opnieuw verliefd werd op een ander.