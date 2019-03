Thomas Markle jr. wil goede oom zijn voor baby van Meghan

In de Italiaanse tv-show Live Non è La d’Urso was de 52-jarige plotseling vol lof over zijn halfzus. Hij noemde haar ’liefdevol, warm en intelligent’ en zei dat zij ’van haar familie houdt’. „Ze is een buitengewone vrouw.”

Dat hij vlak voor Meghans huwelijk nog een brief schreef naar koningin Elizabeth en prins Harry waarin hij hen waarschuwde voor Meghan omdat zij ’een gevaar was voor de koninklijke familie’, was volgens hem alleen maar uit frustratie. „Ze zei me dat ik alleen maar verre familie was. Dat frustreerde me. Ik kon het niet geloven, we waren zo close toen we opgroeiden!”

Hij vindt dat er sindsdien een en ander is veranderd. Al heeft hij haar in 2011 voor het laatst gesproken en verzucht hij dat hij niet snapt waarom Meghan niet met hem en haar halfzus Samantha wil praten, toch zegt hij het verleden achter zich te willen laten. „Ik ben er voor Meghan en ik wil dat we opnieuw een familie kunnen zijn. Wat ik wil zeggen: ik hou heel veel van je en ik wil dat we samen een familie kunnen vormen.” Hij is er dan ook helemaal klaar voor om een oom te zijn voor de royal baby. „Elke nieuwe baby die in onze familie geboren wordt, is belangrijk. Ik zou het geweldig vinden om de kleine prins of prinses te ontmoeten.”