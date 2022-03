David en Victoria Beckham beroofd tijdens avondje thuis

Volgens The Sun hebben de drie niets gemerkt van de inbraak. Toen zoon Cruz (17) rond middernacht thuiskwam na een avondje uit, zag hij dat er een ruit was ingeslagen in een van de slaapkamers.

Een insider meldt aan de krant dat de familie geschrokken is, maar verder in orde is. De dieven zouden door het raam naar binnen zijn gekomen, snel wat spullen hebben weggegrist en toen het pand weer hebben verlaten. Geen van de gestolen artikelen had veel sentimentele waarde voor de familie.