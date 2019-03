Robert Pattinson in Christopher Nolan-film

Over het verhaal van de film van de Dunkirk-regisseur, waarvan de titel ook nog niet bekend is, zijn nog geen details naar buiten gebracht. De Britse Nolan, die ook verantwoordelijk is voor films als Inception en de Batman Dark Knight-trilogie, doet wel vaker geheimzinnig over projecten waar hij aan werkt. Wel werd eerder bekend dat BlacKkKlansman-acteur John David Washington de andere hoofdrol gaat vertolken.

Nolan werkt voor zijn nieuwe project ook weer samen met de Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema. Eerder draaide de cameraman al het oorlogsepos Dunkirk en de sf-film Interstellar met Nolan.