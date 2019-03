BN’ers roepen volgers op te gaan stemmen

Ook Claudia de Breij vindt het belangrijk dat haar fans naar de stembus gaan voor de Provinciale Staten en de waterschappen. „Niet stemmen bestaat niet. Of je stemt door je stem uit te brengen, of je stemt door thuis te blijven en stilzwijgend de waarde van een diehardstem te verdubbelen”, luidt het citaat van schrijver David Foster Wallace dat de cabaretière op Instagram deelt. „Het is juist vandaag heel goed om je stem te gebruiken! Ik zeg ga #stemmen”, vindt ook Gijs Staverman. Jan Versteegh schrijft: „Ga stemmen! Kies lekker zelf op wie, maar stem.”

Hadewych Minis vraagt haar volgers iets voorzichtiger om het rode potlood te gebruiken. „Lieve mensen, gaan jullie stemmen vandaag?”, zegt de actrice. Ali B is er al helemaal over uit naar wie de stemmen moeten gaan. „Kom we gaan met z’n allen op Brace stemmen”, grapt de rapper op Instagram over zijn vriend die op de lijst staat van de Bonairiaanse partij Union Patriotico Boneriano. „PVDO PARTIJ VOOR DE OPLICHTER.”

