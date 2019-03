Oud-zanger Pantera niet op podia Nieuw-Zeeland

De man die is opgepakt voor het doodschieten van vijftig mensen, Brenton Tarrant, is aanhanger van racistische theorieën over blanke superioriteit. Anselmo raakte in 2016 in opspraak toen hij tijdens een concert in Los Angeles de Hitlergroet bracht en „white power” riep. Hij bood later zijn excuses aan.

Concertpromotor Valhalla Touring: „Nieuw Zeeland is slechts vijf dagen terug door een vreselijk haatmisdrijf getroffen”, legde een woordvoerder uit. „Er zou niets goeds van deze tour komen. Mensen rouwen nog en het is simpelweg ongepast en respectloos om de optredens zo snel te houden.”

Pantera was vooral in de jaren 90 een grote naam in de metalwereld. Zanger Anselmo bracht vorig jaar een soloalbum uit. Dat gaat over zijn psychische problemen.