Jennifer Lopez en Alex Rodriguez doen alles samen

Het is het eerste interview dat de tortelduifjes geven sinds hun verloving eerder deze maand bekend werd. „We zijn erg gelukkig”, jubelt de 49-jarige Jennifer. „We waarderen het punt in ons leven waar we nu zijn aanbeland en dat is waar we het meest van genieten”, vult de 43-jarige Alex aan.

Bekijk ook: Verlovingsring Jennifer Lopez kost miljoenen

De voormalig honkballer denkt dat de onvoorwaardelijke steun die ze elkaar geven een van de succesfactoren is in hun relatie. Zo maakt Alex graag tijd vrij om naar shows van zijn verloofde te gaan. „Ik hoef geen 162 wedstrijden meer te spelen dus ik heb veel vrije tijd”, legt hij uit. „We steunen elkaar constant in elkaars individuele projecten en denken na over alles wat we samen kunnen opbouwen”, zegt Jennifer. Alex onderstreept dit. „We zijn erg dankbaar.”

Voor Jennifer wordt het huwelijk met Alex haar vierde. Alex was één keer eerder getrouwd. Beiden hebben twee kinderen uit voorgaande huwelijken.