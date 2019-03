Recordaantal mensen wil blind trouwen

Maar liefst 1500 mensen leggen hun liefdeslot in handen van een nieuw team van experts, in de hoop gematched te worden aan de ware op basis van wetenschappelijk onderzoek. Het format is onveranderd: na uitgebreide screenings stappen de vijf beste matches, zonder elkaar ooit gezien of gesproken te hebben, in het huwelijksbootje. Geven de koppels elkaar volmondig het jawoord of lijkt het huwelijk bij de eerste blik gedoemd te mislukken?

Na drie seizoenen start dit jaar wel een kersvers team van experts. Tila Pronk is universitair docent sociale psychologie bij de Tilburg University. Ze doet nu ruim zes jaar onderzoek naar succesvolle liefdesrelaties en aantrekkingskracht. Marcelino Lopez is psycholoog/relatietherapeut en schreef verschillende boeken over liefde in het moderne, digitale tijdperk. Paulien Timmer, coach en auteur, deed uitgebreid onderzoek naar succesvolle huwelijken. Gedragspsycholoog Pablo Bakarbessy is psycholoog, coach en gedragsdeskundige. Hij werkte eerder mee aan het programma Gordon gaat trouwen, maar of dat nu een aanbeveling mag heten? Gordon vond immers in de intensieve zoektocht niemand aan wie hij zijn ja-woord zou willen geven.

Married At First Sight is vanaf zondag 7 april, 10 weken lang te zien bij RTL 4.