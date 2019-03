The Cure komt na elf jaar met nieuw album

„We hebben net een nieuwe plaat opgenomen voor het eerst in tien jaar”, zegt Robert. Hoe de opvolger van 4:13 Dream uit 2008 gaat klinken, verklapt de zanger nog niet. Wel kan hij fans geruststellen dat het niet een totaal ander geluid zal zijn. „We behandelen verschillende muzikale genres, maar omdat wij het zijn, klinkt het als ons.” Wanneer de langverwachte veertiende studioplaat moet verschijnen, is nog niet duidelijk.

Of The Cure op Pinkpop alvast een tipje van de sluier oplicht, moet nog blijken. Robert, die op 9 juni het podium in Landgraaf beklimt, zei in het interview niet of de nieuwe nummers al te horen zijn tijdens hun tournee.