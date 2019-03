Barrie Stevens wil Nederlandse nationaliteit

„Nu, met de hele Brexit-problematiek, ben ik bang dat Engeland op een gegeven moment haar burgers terug gaat roepen en lijkt het me tijd voor het Nederlanderschap”, verklaart hij in Nieuwe Revu. Stevens voelt zich inmiddels eigenlijk meer thuis in Nederland dan in zijn geboorteland. „Wat heb ik überhaupt nog in Engeland te zoeken? Er woont geen familie meer en ik zal er nooit aan de bak komen ,omdat daar in mijn vakgebied al genoeg briljante mensen rondlopen. Engeland is wat dat betreft nog steeds het walhalla voor theater. Ik ben in een halve eeuw een echte Hollander geworden en denk en droom ook in het Nederlands.”

Toch is Barry wel blij dat hij bij zin aanvraag geen afstand hoefde te doen van zijn Engelse nationaliteit. „Fantastisch nieuws, natuurlijk, al had ik die dubbele nationaliteit echt wel laten varen als dat er voor nodig was geweest. Ik wil hier nooit meer weg.”