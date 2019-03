Trailer nieuwe Tarantino-film verschenen

Quentin Tarantino Ⓒ Hollandse Hoogte

Lange tijd moest de Tarantino-fan het doen met een teaser, maar woensdag is een volledige trailer gepubliceerd van Once Upon A Time In Hollywood. De nieuwe en negende film van filmmaker Quentin Tarantino speelt zich af in de tijd van de Charles Manson-moorden, eind jaren zestig.