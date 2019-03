Gordon vindt einde Geer & Goor jammer

„Ik zeg altijd: als er een grotere zak geld wordt geboden staat hij er gewoon weer”, reageerde Gordon in 5 Uur Live grappend. „Hij heeft voor twee jaar getekend en het is jammer, want we hadden natuurlijk een heel leuk programma met Geer & Goor: waarheen, waarvoor?, voor de oudjes. Maar dat kan over twee jaar ook nog.”

Dinsdag werd bekend dat Gerard een exclusief contract heeft getekend bij RTL. In de afgelopen jaren was de presentator altijd als freelancer aan de slag en maakte hij voor verschillende zenders programma’s. „Ik wens hem veel succes”, aldus Gordon.

The Voice Senior

Gezamenlijk waren Geer en Goor de afgelopen jaren succesvol met programma’s die ze maakten voor het Nationaal Ouderenfonds. Ze probeerden daarmee eenzame ouderen uit hun isolement te halen. Vorig jaar zaten ze samen in één jurystoel voor The Voice Senior.

Gerard zei eerder woensdag dat hij niet uitsluit dat het duo ooit weer samen televisie gaat maken. „Zeg nooit nooit, voor hetzelfde geld komt er ooit weer een fusie”, aldus de presentator bij Qmusic. „Je weet nooit hoe dat gaat in televisieland. Maar voorlopig zit het er even niet in.”