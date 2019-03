’Robson en Safechuck klagen Michael Jackson opnieuw aan’

Vince Finaldi, de advocaat van Wade en James, meldt aan de Franse krant Le Figaro dat hij nog voor de zomer een nieuwe klacht zal indienen. Dat Michael Jackson zichzelf niet meer kan verdedigen, maakt volgens Finaldi niet uit: „een rechtszaak komt er zeker.”

Het is niet de eerste keer dat de twee voor de rechtbank staan. Robson getuigde in 1993 en in 2005 voor de King of Pop en ontkende iedere vorm van misbruik. In 2013 stapte hij echter naar de rechter om Jackson alsnog aan te klagen. Zijn klacht werd niet ontvankelijk verklaard vanwege zijn eerdere getuigenissen. Dat de door hem genoemde gebeurtenissen als dertig jaar oud waren en Michael inmiddels overleden was, zorgde ervoor dat het nooit tot een zaak kwam. Een jaar later stapte James Safechuck naar de rechter, maar ook deze zaak liep op niets uit en werd in 2015 afgewezen.

Toch gelooft Finaldi dat de twee mannen de rechter nu wel kunnen overtuigen. Hij stelt dat het verhaal van zijn cliënten bijzonder overtuigend is en er anno 2019 sprake is van meer bewustwording door onder meer #metoo en schandalen rondom misbruik in de kerk. De advocaat verwacht dat de rechtbank tegen het einde van de zomer zal bepalen of de klacht ontvankelijk is. Volgens hem zal het daadwerkelijk proces dan pas volgend jaar plaatsvinden.

Het is nog onduidelijk of Robson en Safechuck een schadevergoeding eisen en zo ja, van wie.