’Barbie is terug!’

Nadat Samantha eind de 2018 de verslavingskliniek in Schotland verliet, besloot de blondine dat ze toe was aan een nieuwe start. Ze nam afscheid van haar oude imago als Barbie en nam afstand van de media. Om haar statement kracht bij te zetten verruilde ze zelfs haar platinablonde haar voor een donkerdere coupe.

Het duurde echter niet lang tot Samantha toch weer terug ging naar haar blonde lokken. Ook zocht ze de spotlights weer op door verkleed als verpleegster in een carnavalsclip van de Zieke Broeders op te treden. En woensdag plaatste ze zelfs weer een bericht wat doet vermoeden dat ze Barbie weer in aan armen heeft omsloten.

„Wimpers weer gedaan”, schrijft ze bij een filmpje op Instagram. Maar het zijn vooral de hashtags die gebruikt worden die voor de verwarring zorgen. „#wimpers #beautyday #happy #barbie”, staat erbij. Het valt haar volgers dan ook direct op dat ze weer de naam Barbie gebruikt. „Huh, ik dacht dat jij jezelf geen Barbie meer noemde?”, reageert iemand. „Ja klopt, daar kom ik toch niet meer vanaf. Dus dan maar Barbie”, antwoordt Samantha. Een andere volger schrijft dat haar naam er niet zoveel toedoet: „Samantha of Barbie je blijft een toppertje!” En ook daar lijkt Barbie het mee eens te zijn: „Daarom, wat maken we ons druk om Samantha of Barbie”, besluit de realityster.