Armie twijfelt over vervolg Call Me By Your Name

„Er zijn wat vage gesprekken over geweest”, bevestigt Armie tegenover Vulture. „Maar uiteindelijk begon ik te beseffen dat de eerste film zo speciaal was voor iedereen die erbij betrokken was, en dat iedereen die gekeken heeft echt geraakt werd. Het voelde als de perfecte combinatie van zoveel verschillende dingen, dat als we een tweede zouden maken, we ons nu al kunnen opmaken voor een teleurstelling. Ik denk niet dat de eerste film te evenaren is.”

Of Armies tegenspeler Timothée Chalamet en regisseur Luca Guadagnino er net zo over denken, weet de acteur niet. „Ik heb het er niet expliciet met hen over gehad. Als er een ongelooflijk goed script is en Timmy en Luca doen mee zou ik een lul zijn als ik ’nee’ zou zeggen. Maar op hetzelfde moment denk ik: ’het was zo speciaal, waarom laten we het niet met rust?’.”

Er werd al enige tijd gespeculeerd over een vervolgfilm. Die zou zich zo’n vijf of zes jaar na het origineel moeten afspelen.

Call Me By Your Name vertelt over de zomerliefde die een Amerikaanse student (Armie Hammer) en de tienerzoon van zijn professor (Timothée Chalamet) beleven in Italië in de zomer van 1983. De film werd genomineerd voor vier Oscars, waarvan er eentje werd verzilverd. De Nederlandse filmpers riep Call Me By Your Name vorig jaar uit tot beste film van 2018.