Kanye West wil duet met Dua Lipa

„Kanye is ontzettend onder de indruk van Dua’s stem. Hij weet ook dat ze momenteel heel groot in de industrie is”, vertelt een insider aan The Sun. „Hij wil heel graag met haar werken. Dua heeft al eens samengewerkt met Calvin Harris en hij heeft gezien dat dat commercieel gezien een enorm succes was.”

Kanye zou Kanye dan ook niet zijn als hij daar geen graantje van wil meepikken. „Hij heeft al een paar nummers waarvan hij denkt dat ze perfect zijn voor Dua. Hij wil haar per se op zijn aankomende album hebben.”

Dua Lipa is al tijden een groot fan van Kanye dus het zomaar kunnen dat er inderdaad een duet komt. Zelf heeft ze echter nog niet gereageerd op zijn wens. Naar verwachting zijn ook Ty Dolla Sign, 6ix9ine, Rihanna, Kid Cudi, Young Thug, Teyana Taylor, Lauryn Hill, Nicki Minaj en eerder opgenomen vocals van XXXTentacion op het aankomende album te horen. Er gaan tevens geruchten dat Lil Wayne, Migos en Timbaland aan de plaat hebben meegewerkt.