Liam Gallagher werkt samen met zoon aan album

Liam Gallagher is druk in de weer met zijn nieuwe album en ook zijn zoon Gene draagt daar zijn steentje aan bij. De zanger heeft verschillende foto’s gedeeld waarop te zien is dat de 17-jarige jongen in de studio aan het werk is. „Gene bespeelt de bongo op mijn nieuwe plaat”, schrijft Liam op Twitter.

Het is nog niet bekend wanneer het album precies uitkomt, maar Liam verklapte afgelopen week dat het nog maar een paar weken zal duren en er nog een paar kleine aanpassingen nodig zijn. Eerder omschreef hij zijn nieuwe werk als ’bijbels’ en ’magisch’.