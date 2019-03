Jessica Simpson verwelkomt dochter Birdie

Het meisje heeft, zoals verwacht, de naam Birdie Mae Johnson gekregen en weegt ruim 4,9 kilo. Afgelopen september maakte Jessica bekend zwanger te zijn van haar derde kind. Haar andere kinderen dochter Maxwell ’Maxi’ Drew en Ace Knut zijn nu 6 en 5 jaar oud.

De zwangerschap verliep met pieken en dalen. Zo postte Jessica in januari een foto op Instagram met extreem opgezwollen voeten en bezweek een maand later een toiletbril onder haar zwangerschapskilo’s. Ook werd de zangeres enkele keren opgenomen in het ziekenhuis.