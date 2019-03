Dit is het opmerkelijke ochtendritueel van Rita Ora

„Of ik zing tijdens douchen? Normaal gesproken ben ik heel erg gehaast met douchen. Ik spring er snel onder en er weer uit”, vertelt Rita Ora in een video op Twitter, „Maar ik moet in de ochtend wel muziek op zetten, anders kan ik mijn tanden niet echt poetsen. Dus ja, ik zing wel eens onder de douche en soms zonder dat ik het door heb. Ik denk dat het voor iedereen gezond is om te zingen onder de douche.”

In de video beantwoordt de zangeres een aantal vragen van haar fans over haar leven en carrière. Zo ook een aantal vragen over de film Detective Pikachu, waarin ze een kleine rol had. „Dat was echt geweldig. Ik houd al van Pokémon sinds ik een kind was, dus dit was een droom die uitkwam. Ik weet dat het een beetje onverwacht was voor mijn fans en volgers om erachter te komen dat ik een Pokémonfan ben, maar het was de beste ervaring ooit.”