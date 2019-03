Emma Roberts verbreekt verloving

Volgens een bron van Us Weakly zat de breuk er al een tijdje aan te komen en zijn de twee nog steeds vrienden. „Evan is al verhuisd. Ze zijn niet op een vervelende manier uit elkaar gegaan.” Emma lijkt haar geluk nu te hebben gevonden in acteur Garrett Hedlund. „Garrett en Emma zijn al heel lang bevriend, maar dit is nieuw. Casual.” De twee zouden al een paar weken samen zijn.

Emma en haar inmiddels ex-verloofde Evan Peters leerden elkaar in 2012 kennen op de set van de film Adult World. Een jaar later waren ze al verloofd, maar in 2015 gingen de twee weer uit elkaar. Toch probeerden ze het drie maanden later opnieuw. ook deze liefde was van korte duur, want in 2016 gingen ze opnieuw uit elkaar. Ook dit keer zochten ze elkaar na een paar maanden weer op en gaven ze de relatie wederom een kans.