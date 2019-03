Madame Tussauds laat Michael Jackson staan

„De figuren die bij Madame Tussauds te zien zijn, weerspiegelen personen die een impact hebben gehad op de populaire cultuur en die bezoekers verwachten te zien. Michael Jackson was en is momenteel een kenmerk van de Madame Tussauds-attracties over de hele wereld”, laat een woordvoerder weten.

„Met regelmaat monitoren wij onze keuzes van de tentoongestelde figuren. Dat doen we aan de hand van externe gebeurtenissen en feedback van bezoekers. De beelden blijven in de nabije toekomst tentoongesteld.”

Deze week liet Madame Tussauds in Amsterdam weten meerdere klachten te hebben ontvangen over het standbeeld van Jackson, maar dat het verwijderen van het beeld geen lichtzinnig besluit is en dat daarvoor overleg nodig is met het hoofdkantoor.