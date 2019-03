Lighthouse Family kondigt comeback aan

Hun comebacksingle My Salvation gaat donderdag op BBC Radio 2 in première, zo hebben zanger Tunde Baiyewu en toetsenist en producer Paul Tucker bekendgemaakt.

Lighthouse Family is in Nederland vooral een eendagsvlieg. In 1998 scoorde de groep een enorme hit met het nummer High. In Groot-Brittannië scoorden Baiyewu en Tucker ook nog met singles als Lifted en Ocean Drive.