Linda Hakeboom dolgelukkig bij ESF: ’Dubbele laag’

Ze laat weten dat ze dagelijks stilstaat bij het feit dat ze nog leeft. En ze geniet ervan dat ze weer aan het werk is. „Best wel bijzonder eigenlijk. Ik merk dat ik iedere keer nog heel erg alles in me opneem.”

De filmmaker maakt een documentaire over Nederlandse Songfestivaldeelneemster S10, van wie ze de kwestbaarheid roemt. Daarom is ze aanwezig bij het feestelijke gebeuren in Italië. „Het is sowieso een dubbele laag, want het is al geweldig om dit mee te maken, maar voor mij helemaal. Niet normaal.” Al heeft het ook een keerzijde: „Gisteravond was ik zo moe, zo moe ben ik lang niet geweest. Zoveel prikkels. En dan voel ik af en toe wel even het verdriet van: ik ben nog echt wel herstellende. Ik voel wel dat ik niet meer zo sterk ben als ik was. Maar de blijdschap over dat ik hier überhaupt mag zijn, is wel zo groot. Het zijn allemaal meer extremen.”

Vorige maand kreeg zij het goede nieuws dat er op de scan geen kanker meer te zien was. „De spanning gaat wel opbouwen naar volgende scan. Je hebt nooit echt vrij van dit, maar ik voel me toch alsof ik nu een beetje vakantie heb.” Emotioneel: „Het voelt alsof ik opnieuw moet leren leven ofzo. Je gaat je leven toch heel anders bekijken.”