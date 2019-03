Prins Charles duikt de natuur in

Charles en Camilla werden op het piepkleine vliegveld van de hoofdstad Kingstown verwelkomd door schoolkinderen, met wie ze in het voorbijlopen een praatje maakten. Onderwijs, gelijke kansen voor vrouwen en natuurbehoud zijn de speerpunten van het koninklijk bezoek aan de 110.000 inwoners tellende eilandstaat.

Zo ging Charles al snel na aankomst naar het Prospect Mangrove Park, de enige plek op het hoofdeiland St Vincent waar nog een mangrovebos is. De prins liet zich informeren over de bescherming van dit unieke stukje natuur en over de verschillende diersoorten die er leven.

Afschaffen

De eilandstaat werd in 1979 onafhankelijk van de Britten, maar behield koningin Elizabeth als staatshoofd. In recente jaren is regelmatig gesproken over het afschaffen van de monarchie en het uitroepen van de republiek. Maar net als op het naburige Barbados is het daar nog niet van gekomen.

De tot St Vincent behorende kleinere eilanden van The Grenadines zijn leden van de Britse koninklijke familie niet onbekend. Ook het exclusieve eilandje Mustique behoort daar namelijk toe, tegenwoordig populair als zonbestemming van William en Catherine, en voorheen toevluchtsoord van Charles’ tante prinses Margaret.