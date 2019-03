Edsilia Rombley gast bij Glennis Grace in Ahoy

„Ik ben gevraagd met Glennis te zingen en dat doe ik natuurlijk met liefde, dus hoe leuk is dat!”, zegt Edsilia in een video op Twitter.

Glennis Grace geeft twee shows in Ahoy. In 2017 had de zangeres een hit met haar vertolking van het nummer Run To You van Whitney Houston, dat ze zong tijdens de concertreeks Ladies of Soul. De zangeres deed haar hommage al tweemaal in AFAS Live in Amsterdam. Ook staat zij eind oktober in Antwerpen met de voorstelling.