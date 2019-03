Alwéér een slachtoffer van ’Rolex-bende’

„Waarschuwing! Er is een Roemeense bende actief op de grachten in het centrum van Amsterdam. Zij richten zich voornamelijk op potentiële slachtoffers met horloges”, begint Maussen zijn verhaal. „Ik droeg gisteravond een horloge dat in het geheel niet zichtbaar was. Onder de mouw van mijn trui en ik droeg een winterjas. Desondanks toch beroofd van mijn horloge en daarnaast is geprobeerd mijn ring van mijn vinger af te trekken. Nare ervaring! Dus ook al denk je dat je niet opvalt en draag je je horloge onzichtbaar: pas op! Het zijn professionals uit Roemenië die genadeloos toeslaan. Dus horloge thuis laten...”

Maussen is al het zoveelste slachtoffer van deze zogenaamde ’Rolex-bende’. Estelle Cruijff was in november vorig jaar het eerste bekende slachtoffer van de gewelddadige straatrovers. Estelle heeft nooit willen praten over wat er precies is gebeurd, maar er zou zelfs sprake zijn geweest van verwurging. Ook de aanval op René van Dam, de vader van Nicolette van Dam, in februari was bijzonder gewelddadig. Hij werd op klaarlichte dag tegenover het drukbezochte Hilton Hotel met dusdanig veel geweld beroofd dat hij in het ziekenhuis terecht kwam.

De angst zit er flink in en velen durven hun dure juwelen en horloges niet meer te dragen. Ook Dries Roelvink liet eerder al aan Privé weten zijn Rolex thuis te laten. „Mijn huis is een onneembare vesting geworden en mijn geliefde klokkie ligt voorlopig bij vrienden in de kluis, ik zoek het gevaar niet op. Ik ken nu al minsten veertien mensen die zijn beroofd of bestolen.”