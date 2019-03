Leaving Neverland-regisseur denkt na over vervolg

In Leaving Neverland laat Dan Read de vermeende slachtoffers James Safechuck en Wade Robson aan het woord over hun ervaringen met Michael Jackson op Neverland. De filmmaker zou graag nog een vervolg willen maken op de documentaire, omdat hij gefascineerd is door het feit dat de King of Pop in 2005 van alle aanklachten is vrijgesproken.

„Oh ja, ik zou dat heel graag doen!”, vertelt Reed aan Film School Rejects als hem gevraagd wordt of hij nog een tweede deel wil maken. „De film die ik echt graag zou willen maken, gaat over het proces van Michael Jackson.”

"Een geweldig verhaal dat verteld moet worden"

Dan Reed heeft ook al duidelijk voor ogen hoe hij de film zou willen vormgeven en met wie. „Ik zou het alleen kunnen doen als het slachtoffer en zijn familie meedoen. Het zou een veel zwakkere film zijn, als ze dat niet doen. Ik wil niet met een vervolg komen dat minder sterk is. Als Gavin Arvizo (een van de vermeende slachtoffers) en zijn familie willen meewerken, wil ik heel graag het verhaal brengen van het proces destijds. Ik vind het fascinerend en verbazingwekkend dat Michael werd vrijgesproken. De manier waarop dat gebeurde is een geweldig verhaal dat verteld moet worden. Maar nee, ik ga niet gewoon door met het maken van Michael Jackson-films, dat is niet mijn ding. ”

De regisseur vertelt dat hij ook een aantal interviews heeft gedaan met de politie die destijds op de zaak zat, maar besloot deze gesprekken toch niet te gebruiken. „Ik had een geweldig interview met de hoofdaanklager, de plaatsvervangend officier van justitie van 2005. We hebben dat uiteindelijk niet gebruikt omdat ik het sterke gevoel had dat een beklemmend verhaal over twee families moest blijven.”