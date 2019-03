Einde tv-duo verrast Geer & Goor

Nu Gerard Joling heeft getekend bij RTL en Gordon, eerder al, bij Talpa, lijkt er na bijna vijftien jaar een definitief einde te zijn gekomen aan Geer & Goor. Ⓒ William Rutte

Na veertien jaar lijkt nu definitief het doek te vallen over de spectaculaire samenwerking, op tv, tussen GERARD JOLING en GORDON. Niet dat zij weer ruzie hebben, eerder in tegendeel! Net nu de twee elkaar weer hadden gevonden bij The Voice Senior, tekenen zij beiden bij ándere zenders een langdurig contract. Talpa legde Goor vast, RTL Geer, en niemand weet nu hoe zij ooit weer samen kunnen komen...