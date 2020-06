Hartritmestoornissen Marokkaanse koning verholpen

De ingreep was nodig omdat de koning opnieuw klachten kreeg nadat hij in 2018 al eerder in Parijs was geholpen aan zijn hartritmestoornissen. De nieuwe behandeling vond plaats in de kliniek van het Koninklijk Paleis in de hoofdstad Rabat. „Moge God zijne majesteit de koning beschermen, hem spoedig herstel schenken en hem voorzien van gezondheidsvoordelen”, aldus de doktoren.

Mohammed VI regeert sinds juli 1999 over Marokko, toen hij zijn vader Hassan II opvolgde.