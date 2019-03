Eindelijk eigen plekje voor Justin en Hailey

Bieber betaalde 7,6 miljoen euro voor het huis, dat gebouwd is in 1932. Er zijn 5 slaapkamers, 7 badkamers en de villa leent zich volgens de omschrijving ’uitstekend voor entertainment’. Naast een ruime woonkamer en keuken, is er onder meer een bibliotheek, een grote familiekamer en een beschutte tuin met zwembad en poolhouse.

De afgelopen periode huurden Justin en Hailey verschillende huizen als ze in LA waren, omdat de zanger zijn oude huis in Calabasas in 2014 aan Khloé Kardashian verkocht. Het stel bekeek verschillende panden, onder andere de voormalige optrekjes van Demi Lovato en Rihanna.