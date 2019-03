Journalist betrapt Weinstein met privédetective en wordt bedreigd

Harvey Weinstein, hier in de rechtbank in januari dit jaar, zag er volgens de omstanders jaren ouder uit, terwijl hij zijn privédetective ontmoette Ⓒ Hollandse Hoogte

Harvey Weinstein is, in afwachting van zijn proces, bij het New Yorkse restaurant Cipriani Dolci gezien in het gezelschap van zijn privédetective Herman Weisberg. Volgens omstanders zag de gevallen Hollywoodproducent er slecht uit, meldt Page Six.