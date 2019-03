Froukje de Both wil af van perfecte plaatje

Hiermee willen zij naar eigen zeggen ’de zeepbel van perfectie doorprikken en vrouwen van hun eigen kracht uit laten gaan in plaats van naar een ander te kijken’. Froukje de Both: „Dagelijks worden we in de media bedolven onder uitingen hoe we ’zouden moeten zijn’. Het beeld overheerst van perfecte vrouwen met perfecte lijven, perfecte relaties, carrières, vakanties en dus ogenschijnlijk perfecte levens. Maar soms loopt het even anders en dat is ook oké.”

Froukje en Kimberly willen ’een realistische kijk op het leven bieden die meer houvast en zelfvertrouwen biedt dan een zorgvuldig gekozen Instagramfilter.’ Kimberly van de Berkt: „Het is zo vermoeiend om je leven continu langs een meetlat te leggen.”

Toch leert een blik op de site dat er nu ook weer niet heel andere artikelen op staan dan in een gemiddeld vrouwenblad: over welke outfit je het beste naar je werkt aantrekt, hoe je een snelle en simpele spaghetti in elkaar draait, dat luiheid mag en het intussen toch al veelgehoorde credo dat ’wij vrouwen’ te kritisch zijn op ons lichaam.

En dan mag men in het intro bij de video van hoe je fit blijft, claimen dat het niet om het perfecte bikinilichaam gaat (met een heimelijk linkje naar een programma om af te vallen), toch adviseert de personal trainer van Froukje hoe vrouwen fit kunnen blijven. „Zonder moeite.” Maar wel met dagelijkse squats - 40 stuks voor de beginner, anders 100! - en planken. Blijkbaar past dat ook bij de missie, die Kimberly omschrijft als: „We willen laten zien dat individualisme en eigenheid veel bevrijdender werken dan onbereikbare perfectie.”