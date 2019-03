Olly Murs in paniek van relatie met beroemdheid

„Ik zou me niet prettig voelen in een relatie die zich voor het oog van het grote publiek afspeelt, omdat ik zelf heel gesloten ben. Ik weet niet of ik daarmee om kan gaan”, zegt Olly. „Ik raak ervan in paniek.”

Toch hoopt de zanger wel ooit de ware te vinden, maar dat zal misschien tijd kosten. „Als ik een ring om iemands vinger schuif, dan moet het om de juiste redenen zijn en om de juiste persoon gaan”, meent Olly. „Niet alleen breng ik dan het beste in die persoon naar boven, maar die persoon doet dat ook bij mij. Ik wil iemand bij wie ik me opgewekt voel.”

In het verleden heeft Olly een jaar lang een relatie gehad met een Britse bekende tv-presentatrice Melanie Sykes. Ook zou hij naar verluidt met Caroline Flack gedatet hebben, maar dat ontkennen beiden.