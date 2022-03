Skatelegende Tony Hawk breekt dijbeen bij skate-ongeluk

„Gisteren was een rotdag”, schrijft Hawk op Instagram bij onder meer een röntgenfoto van zijn gebroken been en een video waarin hij met krukken loopt. „Ik brak 20 jaar geleden mijn elleboog en wist een volledige comeback te maken. Het herstel voor een gebroken dijbeen zal veel moeilijker zijn vanwege de ernst (en mijn leeftijd). Maar ik ben klaar voor de uitdaging.”

De sporter noemt het ironisch dat hij zijn dijbeen heeft gebroken nu de trailer is uitgebracht van Until The Wheels Fall Off, een documentaire over zijn leven en carrière. „De docu heeft een sterke focus op de filosofie van hoe ik/wij dit doen op onze leeftijd. Het antwoord is ingewikkeld, maar uiteindelijk is het omdat ik mijn doel heb gevonden en mijn identiteit heb gevormd door te skaten. Het voedt mijn geestelijke gezondheid enorm”, legt hij uit.

Hoewel hij hoopt terug te keren, uit hij zijn twijfels of dit nog wel zal lukken. „Ik heb vaak gezegd dat ik niet zal stoppen met skaten tot ik het fysiek niet meer kan. Een gebroken been zal waarschijnlijk de grootste test van dat credo zijn. Ik kom terug... Misschien niet op volle capaciteit, maar ik heb me jaren geleden al bij dat idee neergelegd toen ik mid-life naderde.”