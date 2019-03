Greta Gerwig bevallen van eerste kindje

Het is het eerste kind voor Greta en haar vriend Noah Baumbach. De actrice en de regisseur leerden elkaar in 2010 kennen op de set van de tragikomedie Greenberg, waar Greta in speelde en die Noah regisseerde. De actrice had destijds nog een relatie, maar maakte hier een eind aan toen ze zich realiseerde dat ze gevoelens had voor Noah.

Greta, die vooral speelde in kleinere films, werd bij het grote publiek bekend met haar regiedebuut Lady Bird uit 2017, dat voor vijf Oscars werd genomineerd. Ze is de vijfde vrouwelijke regisseur ooit die werd genomineerd voor beste regie.