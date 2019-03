Thriller Prooi van Dick Maas gaat naar China

Ook het aantal kopieën, meer dan 4000, is uitzonderlijk en doorgaans alleen weggelegd voor grote Amerikaanse blockbusters, maakte de regisseur donderdag bekend.

Prooi vertelt over een grote agressieve leeuw die Amsterdam onveilig maakt. De thriller is geschreven en geregisseerd door Dick Maas. De hoofdrollen worden vertolkt door Sophie van Winden, Julian Looman, Mark Frost en Rienus Krul. De film ging in 2016 in première in de Nederlandse bioscopen.

China telde in 2018 ongeveer 10.000 bioscopen met in totaal meer dan 55.000 schermen. Er worden elk jaar maar een beperkt aantal buitenlandse speelfilms toegelaten tot de Chinese markt. Ook komen veel films niet door de strenge censuur.

Maas maakte in het verleden grote hits als De Lift, Flodder en Amsterdamned. Prooi is geproduceerd door Shooting Star Filmcompany in samenwerking met Parachute Pictures. De internationale verkoop is in handen van Incredible Film.