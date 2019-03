Lewis Hamilton: ’Pizza’s in Amsterdam de beste’

De wereldberoemde autocoureur is de ene dag in Qatar aan het skydiven en de dag erna gaat hij na een fotoshoot voor de lentecampagne van Tommy Hilfiger in onze hoofdstad rustig aan de pizza. Een pizza die overduidelijk voldoet aan de maatstaven van de steenrijke Hamilton. „Ik heb net een geweldige pizza gehad hier in Amsterdam. Hun pizza’s zijn de beste”, schrijft hij in zijn InstaStory. Vervolgens noemt hij de naam van pizzeria Fiko aan de Eerste Constantijn Huygenstraat in Amsterdam.

Eerder zei de Britse Formule 1-coureur al eens dat hij verknocht was aan Amsterdam. „De Nederlandse mensen zijn geweldig.”

