The Weinstein Company voor rechter gesleept

De inzet is deze keer een filmzinnetje. In de film St Vincent uit 2014 wordt door hoofdrolspeler Bill Murray regelmatig de zinsnede ’and down the stretch they come’ (’en daar komen ze op het rechte stuk’) gebruikt. De uitspraak staat te boek als een van de meest kenmerkende, vaak gebruikte uitdrukkingen in de recente Amerikaanse sportjournalistiek en Johnson gebruikt het al twintig jaar in zijn verslagen voor ABC. Hij zou het in 2012 als zijn handelsmerk hebben laten vastleggen.

Volgens Johnson wordt dus ’zijn’ uitdrukking in de film ’in de context van paardenraces gebruikt en geldt dat dus als imitatie’. Volgens hem zou het gebruik van de zin in de film zijn reputatie schaden en neerhalen. De 77-jarige commentator stelt in de aanklacht dat hij bang is dat het publiek zou kunnen denken dat hij in de film te horen is of aan de film heeft meegewerkt.

Johnson heeft de rechtszaak aangespannen in New York. Het is niet duidelijk hoeveel geld hij precies eist, maar in lokale media stelt hij dat hij het geld dat de zaak hem eventueel oplevert gaat schenken aan goede doelen. De Amerikaan stapt nu pas naar de rechter omdat hij ’geen groot filmkijker is’ en nu toevallig St Vincent onder ogen kreeg. „Mijn buurman wees mij erop”, aldus Johnson.

Johnson sleept behalve Weinstein ook producenten Chernin Entertainment en Crescendo Productions voor de rechter.

In 2017 kwam The Weinstein Company onder vuur te liggen, toen Harvey Weinstein door een groot aantal vrouwen van seksueel misbruik werd beschuldigd. Harvey Weinstein werd toen op straat gezet en zijn broer Bob Weinstein bleef aan. In maart 2018 vroeg het bedrijf faillissement aan. In mei kocht het bedrijf Lantern Entertainment de bezittingen van het Weinstein-imperium op.