Hoofdredacteur Kro-Ncrv weg

In het programma Media inside (BnnVara) vertelde de voormalige Op1-presentatrice vrijdag dat zij zich van Kro-Ncrv ’gedeisd’ moest houden bij ’die en die politieke partij’, omdat die geen fan zou zijn geweest van haar aanstelling bij het praatprogramma. Het zou om de VVD zijn gegaan, al heeft Muusse dat nooit expliciet gezegd.

’Toeval’

Hoewel de beschuldiging van Muusse pijnlijk is voor Kro-Ncrv en de journalistiek hoofdverantwoordelijke Henk van der Aa, houdt het vertrek van die laatste er volgens hemzelf geen verband mee. „Ik heb anderhalve week geleden aan de directie laten weten dat ik het tijd vind voor iets nieuws”, aldus Van der Aa. „Dat heb ik deze week ook aan mijn collega’s medegedeeld. Dat Talitha in de tussentijd met deze beschuldigingen is gekomen, berust op toeval.”

Het vertrek van Van der Aa moet ook niet gezien worden als een bevestiging van, laat staan een steunbetuiging aan het verhaal van Muusse, zo zegt hij tegen deze krant. „Zij heeft het een en ander beweerd, en dat is aan haar. Maar er is niemand in de buurt van Kro-Ncrv of van Op1 die zich daarin herkent.”

Muusse wil niet op het vertrek van Van der Aa reageren. Wel laat ze weten dat ze een klacht bij het Commissariaat voor de Media heeft ingediend over de gang van zaken bij Op1. Deze is nog in behandeling.

Opvolging

Kro-Ncrv reageerde afgelopen weekend al op het relaas van Muusse: „Elke suggestie van politieke inmenging werpen we van ons af.” De omroep bevestigt desgevraagd dat Van der Aa zijn vertrek al eerder had aangekondigd. Over de opvolging van de vertrekkend hoofdredacteur is nog niets bekend.

Muusse had na haar laatste uitzending bij Op1 nog een contract tot het einde van het jaar bij Kro-Ncrv. In goed overleg hebben omroep en presentatrice echter besloten om al eerder uit elkaar te gaan.