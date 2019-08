Harvey Weinstein mag land niet verlaten van rechter

Het juridische team van Weinstein schreef in de aanvraag dat de producent een meeting had met componist Ennio Morricone, die 90 jaar oud is en volgens de advocaten niet meer kan reizen. Weinstein heeft volgens zijn raadsman inkomen nodig om zijn juridische kosten te kunnen betalen, nu hij al twee jaar niet in de bak komt in Hollywood.

De ex-producent is vrij op borgtocht, en heeft zijn paspoort moeten inleveren. Ook is hij verplicht een enkelband te dragen. Hij is in de afgelopen twee jaar door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag, variërend van intimidatie tot verkrachting. Volgende maand gaat een proces over enkele van deze zaken van start.