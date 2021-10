Premium Het beste van De Telegraaf

’Nederland deed zijn werk in de uitverkoop’ Aelbert Cuyp was lieveling van de Britse adel

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Rivierlandschap met ruiter en vee (circa 1660) is een van de grootste werken die Aelbert Cuyp maakte. Ⓒ Foto The National Gallery Londen

Dat de Hollandse koopmansgeest vaak groter is dan onze liefde voor de schone kunsten bewijst de bijzondere waarderingsgeschiedenis van het werk van Aelbert Cuyp. Toen halverwege de 18de eeuw in Engeland een ware Cuyp-rage uitbrak, gingen zijn schilderijen met scheepsladingen tegelijk het Kanaal over. Van een volstrekt lokale landschapsschilder groeide de 17de eeuwse ’meester van het gouden licht’ uit tot lieveling van de Britse adel. „Het was een totale leegverkoop. Rond 1800 was er vrijwel geen doek van Cuyp meer in Nederland te vinden.”