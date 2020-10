Van der Vorst overweegt nog therapie voor aanslag Apeldoorn

Van der Vorst reed als toenmalig royalty-verslaggever in een auto achter de bus van de Oranjes en maakte de aanslag van dichtbij mee. „We zagen het voor onze ogen gebeuren, de auto raakte ons op een haar na niet”, vertelde de programmadirecteur van RTL. „Het was, zeker als ik eraan terugdenk, een heel traumatische ervaring. Het leek alsof alles stilstond, alsof er geen geluid was. We waren echt in shock.”

Nog steeds kan Van der Vorst geen hek horen vallen zonder meteen terug te denken aan dat moment van de aanslag. „Ik ben dan meteen weer terug bij het gegil en de stress en de mensen die om mij heen aan het sterven waren.”

De programmamaker heeft al vaker gedacht aan EMDR-therapie, die kan helpen om trauma’s te verwerken. „Ruud de Wild en Jeroen Kijk in de Vegte adviseerden dat ook, die hadden iets soortgelijks meegemaakt met de moord op Fortuyn waar ze bij waren. Het is er nooit concreet van gekomen, je denkt er over na en laat het dan toch weer gaan. Maar misschien moet ik het toch een keer doen.”