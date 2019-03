Sjors en Sjimmie keren na twintig jaar terug

Uitgever Seb van der Kaaden heeft een bericht daarover in Trouw bevestigd. De ’Wiroja’s’, zoals het driemanschap zich in het verleden noemde, stopten twee decennia geleden met het maken van Sjors en Sjimmie vanwege tijdgebrek en een juridisch dispuut over de rechten met uitgeverij Sanoma. De mannen zijn nu in de zestig en hebben zeeën van tijd. Bovendien is het conflict met Sanoma grotendeels in der minne geschikt.

"’Die stereotype Sjimmie, met dikke lippen en gouden oorringen, kan uiteraard totaal niet meer door de beugel’"

In de eerste nieuwe verhalen steken Sjors en Sjimmie onder meer de draak met het tv-programma The Voice of Holland en rapper Ali B. Het is de bedoeling dat de serie in elk geval een jaar doorgaat in Stripglossy; daarna wordt gekeken hoe de nieuwe samenwerking de mannen en het blad bevalt. Er is ook overleg met Sanoma over het herpubliceren van verhalen uit de jaren negentig.

Multiculturele samenleving

De makers voelden ook om nog een andere reden de behoefte om de stripreeks nieuw leven in te blazen, vertelt Van der Kaaden. „De moderne Sjors en Sjimmie zijn trotse ambassadeurs van de multiculturele samenleving”, legt hij uit. „De bedoeling van de strip was toen én nu om een heel krachtig statement te maken dat iedereen gelijk is. Ook in de rolverdeling van het duo wordt geen enkel onderscheid gemaakt: ze zijn allebei even rebels en even goed.”

Ⓒ Strip Glossy

Toch duikt de oude versie van Sjimmie de laatste jaren regelmatig op in discussies over de vraag of Zwarte Piet een karikaturaal, racistisch stereotype is. „Die stereotype Sjimmie, met dikke lippen en gouden oorringen, kan uiteraard totaal niet meer door de beugel”, stelt de uitgever. „Daar is geen twijfel over. Maar dat is toch het beeld waar veel mensen Sjors en Sjimmie nu, door alle discussies, mee associëren. De Wiroja’s voelen zich maatschappelijk moreel verplicht om hun moderne versie weer op de voorgrond te krijgen.”

Stripglossy verschijnt vier maal per jaar in een oplage van 10.000 exemplaren. Het blad bestaat voor 50 procent uit stripverhalen en voor de helft uit interviews met makers en verhalen over comics.