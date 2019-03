Martin Koolhoven heeft geen discipline

„Als schrijver ben ik niet zo gedisciplineerd”, vertelt de filmer. „Er hoeft maar iets mis te zijn in mijn privéleven en dan schrijf ik drie maanden niet. Ik ben geen beroepsschrijver, ik schrijf echt om te regisseren.” Het schrijven is geen plezierig proces, stelt hij. „Het is alsof ik in een soort witte limbo zit. Ik ploeg me zo een beetje naar voren.” Koolhoven schrijft over het algemeen als hij alleen is. „Ik denk dat ik tegenwoordig een stuk beter alleen kan zijn dan vroeger, vroeger kon ik daar niet tegen.”

Verder vertelt de maker van Brimstone en Oorlogswinter geen fan te zijn van het filmsysteem in Hollywood op dit moment. „Ik vind Hollywood een kloteysteem”, aldus Koolohoven. „Kijk naar die Queen-film. Bryan Singer is er gewoon halverwege afgeflikkerd, waarna er een andere regisseur is gekomen. Vervolgens is die film af en die Singer hobbelt gewoon lekker mee. Je bent gewoon inwisselbaar.” De maker kan vanuit Amsterdam vooralsnog ook gewoon de films maken die hij wil. „In een ideale wereld kan ik vanuit hier gewoon films maken die internationaal zijn.”

In het interview vertelt Koolhoven over de film die hem verliefd maakte op het medium: Once Upon a Time in the West. De regisseur vertoont donderdagavond in filmmuseum Eye in Amsterdam een bijzondere, langere versie van de klassieker uit 1968.