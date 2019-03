Prinses Eugenie neemt Jack mee naar ziekenhuis

Prinses Eugenie en Jack Brooksbank in het Royal National Orthopaedic Hospital in London. Ⓒ Hollandse Hoogte

Prinses Eugenie en haar man Jack hebben voor het eerst samen een officieel bezoek afgelegd sinds ze in oktober in het huwelijk traden. Het pasgetrouwde koppel ging donderdag naar het Royal National Orthopaedic Hospital in Londen om een nieuw gebouw te openen. Eugenies vader prins Andrew was ook van de partij.