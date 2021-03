Michael Douglas over drugsverslaving zoon: ’Ik wens dit niemand toe’

Douglas oudste zoon Cameron (42), die hij met zijn eerste vrouw Diandra Luker deelt, kampte jarenlang met een heftige drugsverslaving. „Vanwege die verslaving, en de rampzalige gevolgen daarvan, heeft hij ruim 7 jaar in de gevangenis doorgebracht. Dat was verschrikkelijk. Enerzijds moest ik mijn vrouw Catherine en onze kinderen beschermen en anderzijds moest mijn zoon zeggen dat ik afstand van hem nam. Omdat ik bang was dat hij zichzelf of een ander iets aan zou doen. Ik wens dit niemand toe, het was echt hartverscheurend”, aldus Douglas.

Hoe moeilijk de situatie ook was voor iedereen, denkt de acteur wel het juiste gedaan te hebben. „Uiteindelijk neem je een besluit dat goed is voor je kinderen. Voor mijn volwassen kind Cameron maar ook voor mijn iets jongere kinderen Dylan en Carys. Ik heb dat op mijn beurt ook weer geleerd van mijn vader Kirk. Hij zei altijd: wat je ook doet, zorg dat je het goed doet en wat volgens jou in die situatie het beste is. En dat heb ik gedaan.”