Hoofdrol Willemijn Verkaik in musical Annie

„Ik verheug me er echt onwijs op om de rol van Miss Hannigan te gaan spelen die als gemene bazin van het weeshuis niet alleen Annie, maar ook de andere kinderen het leven zuur maakt”, zegt Willemijn, vooral bekend van haar vertolking van de groene heks Elphaba in de musical Wicked. „De uitdaging bij deze rol is het vinden van de nuance tussen haar maffe, grappige uitspattingen, maar ook de serieuze en verdrietige kant van haar bestaan.”

Annie wordt geregisseerd door William Spaaij. Hij maakte eerder deze maand zijn regiedebuut met de musical Stil in mij. Eerder werd bekend dat Edwin Jonker in Annie de rol van miljardair Oliver ’Daddy’ Warbucks speelt.

De musical gaat op 1 december in het Chassé Theater in Breda in première. Daarna reist de productie tot en met mei 2020 langs dertien theaters door het hele land. Zo is Annie te zien in onder meer De Harmonie in Leeuwarden, MartiniPlaza in Groningen, het Luxor Theater in Rotterdam en het DeLaMar Theater in Amsterdam.