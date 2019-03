Emilia Clarke bezweek bijna aan hersenaneurysma

De eerste keer was in februari 2011, kort na het afronden van het eerste seizoen van Game Of Thrones. „Ik stond in de kleedkamer van de sportschool toen ik een vreselijke hoofdpijn voelde opkomen”, aldus Emilia. Het duurde niet lang of ze werd vreselijk ziek en hield ze zichzelf alleen op de been door haar tekst uit Game Of Thrones op te rakelen.

De Britse actrice werd naar een ziekenhuis gebracht waar ze door een MRI-scan werd gehaald. „De diagnose was snel en onheilspellend”, aldus Emilia. „Ik hoorde later dat een op de drie patiënten onmiddellijk sterft of kort daarna. De patiënten die overleven moeten met spoed onder het mes omdat er een zeer hoog risico is op een tweede, vaak fatale bloeding.”

Ziekenhuis

Toen Emilia na drie uur wakker werd raakte ze in paniek. De pijn was onverdraaglijk, ze had moeite met communiceren en vreesde dat het nooit meer goed zou komen. „Ik ben nog nooit zo bang geweest. Ik zag een leven voor me dat niet meer de moeite waard was”, zo schrijft ze. „Tijdens mijn slechtste momenten wilde ik zelfs de stekker eruit trekken. Ik heb de dokters gevraagd mij te laten sterven. Ik zou mijn werk toch nooit meer kunnen uitoefenen. Zonder dat, was ik verloren.”

Emilia, die in Game Of Thrones de rol van Daenerys Targaryen speelt, herstelde echter en kon het ziekenhuis een maand later verlaten. De angst bleef wel. Met moeite sloeg ze zich door de opnames van het tweede seizoen heen. „Ik had geen idee wat Daenerys aan het doen was. Als ik eerlijk ben, dacht ik elke dag en elke minuut alleen maar dat ik dood zou gaan.”

Vreselijke angst

In 2013 bracht Emilia opnieuw een maand in het ziekenhuis door. Dokters ontdekten dat het opnieuw mis was in haar hersenen. „Op een gegeven moment had ik alle hoop verloren. Ik had vreselijke angst en paniekaanvallen”, schrijft de actrice. Volgens haar was het vooral zwaar om alles een tweede keer te beleven.

Inmiddels gaat het beter met Emilia. Haar angstaanvallen zijn minder en ze zet zich in voor SameYou, een organisatie die mensen met hersenletsel bijstaat.