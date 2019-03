Trijntje Oosterhuis in najaar op clubtoer

De shows staan in het teken van Trijntjes eerste Nederlandstalige studioalbum, dat op 24 mei wordt uitgebracht. Hiervoor ging ze een aantal samenwerkingen aan met bekende artiesten. Zo is Jett Rebel de producer en schreven onder meer Diggy Dex, Freddy Tratlehner, Glen Faria en Linde Schöne mee aan de plaat.

Freddy, beter bekend als Vjeze Fur van De Jeugd van Tegenwoordig, vertelde donderdag in De Wereld Draait Door over de single die hij voor Trijntje maakte. Het liedje lag volgens hem ruim een jaar op de plank. „Ik hoorde dat Trijntje nog een nummer zocht en ik dacht: ’dat lijkt me heel gaaf en leuk om te doen’. Maar na een jaar werd ik pas opgebeld.”

Trijntje excuseerde zich daarvoor. „Ik dacht: ’dit nummer is zo tof, wat achterlijk dat ik het nu pas hoor’. Het is vooral fijn dat dit met mij in het achterhoofd is geschreven.”

De eerste single die Trijntje van haar nieuwe album uitbrengt is echter van de hand van Linde Schöne. Ze zingt hem zaterdag tijdens haar show in de Ziggo Dome voor het eerst. Trijntje viert dan haar 25-jarig jubileum samen met het Metropole Orkest en vele gastartiesten.